أكثر سطوعا من الشمس بمليارات المرات.. بريطانيا تكشف عن أقوى ليزر بالعالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يستعد علماء بريطانيون لابتكار “أقوى ليزر في العالم”، قادر على إنتاج شعاع أكثر سطوعا بمليارات المرات من الشمس.

ويأمل العلماء أن يعمل الليزر الذي أطلق عليه اسم “فولكان 20-20” (Vulcan 20-20)، والذي سيتم بناؤه في أوكسفوردشاير، على تسريع التقدم في مجال الاندماج النووي والطاقة المتجددة والبطاريات.

وحصل مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة (STFC) على تمويل قدره 85 مليون جنيه إسترليني لتحديث نظام فولكان الخاص به، بهدف تحويله إلى أقوى ليزر في العالم.

وستوفر نبضة ليزر واحدة من الجهاز الجديد، تدوم جزءا من تريليون من الثانية، طاقة أكبر من شبكة National Grid بأكملها (وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات لمرافق الكهرباء والغاز ومقرها في لندن).

ويوجد حاليا أقوى ليزر في منشأة الليزر المركزية في أوكسفوردشاير هو فولكان، والذي يُستخدم في فيزياء البلازما.

وستتمتع قوة “فولكان 20-20” بزيادة قدرها 20 ضعفا من الليزر الحالي، “فولكان”، مع ثمانية أشعة إضافية، ما يجعله أقوى ليزر في العالم.

وسيستغرق بناء الليزر ست سنوات، ويأمل العلماء أن يوفر فهما أفضل للظواهر الفيزيائية الفلكية مثل المستعرات الأعظمية والتوهجات الشمسية.

ويقول الخبراء إنه يمكن تسخيره أيضا لدراسة طريقة جديدة لتسريع الجسيمات لعلاجات العلاج الإشعاعي المحتملة للسرطان.

وسيتم بناء الليزر في مرفق الليزر المركزي التابع لمجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا (STFC) في هارويل.

وبدأت الآن المرحلة الأولى من العمل.