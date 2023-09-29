أطلقها بالخطأ.. جندي يتسبب بكارثة في ملعب كرة قدم بالكونغو الديمقراطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قتل شخص وأصيب 11 آخرون إثر إطلاق جندي عن طريق الخطأ قذيفة صاروخية على ملعب في غوما شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال الناطق باسم الجيش غيوم نجيكي إن جنديا كونغوليا أطلق “بشكل غير متعمد” قذيفة “آر بي جي” سقطت في ملعب “ستاد دو لونيتي” في غوما.

وأشار المتحدث إلى إصابة 12 شخصا توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجروحه.

وأوضح نجيكي أن الجندي كان داخل مركبة اصطدمت بمطب على طريق قرب الملعب، مما تسبّب بإطلاق القذيفة.

وأظهرت صور نشرت عبر مواقع التواصل، عددا من لاعبي كرة القدم مصابين يتم إجلاؤهم من الملعب سيرا أو على دراجات نارية.

ويقع “ستاد دو لونيتي” على بعد حوالى 30 كيلومترا من خطوط التماس التي تفصل القوات الكونغولية عن متمردي “إم 23” الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو منذ معاودتهم حمل السلاح في أواخر العام 2021.