وزير العدل خالد مسعود: الوضع الحالي بمدن ومناطق الفيضانات لا يحتمل أي تأخير

أخبار ليبيا 24

شدد، وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، على أن الوضع الحالي للمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات لا يحتمل أي تأخير.

وأكد مسعود، أن الحكومة الليبية كثفت اتصالاتها الدولية على أوسع نطاق منذ اللحظات الأولى للكارثة لحشد الدعم وتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المنكوبة، وتقليص الأضرار إلى الحد الأدنى، إضافة لحشدها كافة الجهود الدولية والمحلية لإعادة الإعمار.

وأكد، أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد تعمل من عين المكان بمدينة درنة والمناطق المتضررة منذ اللحظات الأولى لكارثة السيول، وأنها تمضي قدمًا في إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك.

وتعقد الحكومة في العاشر من أكتوبر المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة.