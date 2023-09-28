ميناء الحريقة.. إنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ نحو 206 ألف برميل

أخبار ليبيا 24-خاص

قال مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي، إن الإنتاج المستلم اليوم الخميس، المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ نحو 206 ألف برميل.

ويصل إنتاج الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وميناء الحريقة هو ميناء تابع لشركة الخليج العربي للنفط، ويتم عبره تصدير بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعان كذلك للشركة.

تصدير مليون برميل

ورست، اليوم الخميس، ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين، وفق ما أفاد مصدر مسؤول بالميناء.

وقال المصدر، إن الناقلة النفطية (دلتا سوبرمي) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وهذه هي الناقلة المليونية السادسة والأخيرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

أسعار النفط

يأتي ذلك بينما شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، تراجعا بنحو 1%، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت مبكر إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، والتي ستصبح قريبًا شهر أقرب استحقاق جديد، بنسبة 0.3٪ إلى 94.07 دولارًا للبرميل.