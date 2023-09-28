متحدث: شركة المياه والصرف الصحي مستمرة في عملها بالمناطق المتضررة من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، اليوم الخميس، إن العمل مستمر في المدن والمناطق المتضررة بشرق ليبيا جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال.

وأكد كريم، لأخبار ليبيا 24، أن العمل جارٍ على قدم وساق لصيانة شبكة الصرف الصحي الرئيسية في سوسة من قبل الفنيين بمركز خدمات سوسة وشحات، وإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة الجبل الأخضر.

كما أكد وصول كميات كبيرة من الغرف الخاصة بتصريف مياه الصرف الصحي وغرف تصريف مياه الأمطار ومواسير مختلفة الأنواع الخاصة بتوصيات المنازل والآبار إلى مخازن إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة الجبل الأخضر.

وأوضح أن هذه الكميات قادمة من مخازن الإدارة العامة بطرابلس، وذلك للرفع من معاناة المواطن.

وقال كريم، إن توزيع صهاريج المياه في الاستعمال الحضري على سكان سوسة مستمر، حيث وصل 18 صهريجا لنقل المياه للاستعمال الحضري.