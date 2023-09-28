غانيون : الوضع في درنة لا يزال مأساوي والناس يريدون عودة حياتهم لطبيعتها

أخبار ليبيا 24

قالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ” جورجيت غانيون ” في ختام زيارتها الثانية أمس الأربعاء لمدينة درنة المنكوبة : في الوقت الذي تحصي فيه الأسر خسائرها من كارثة السيول والفيضانات وتفكر في مستقبلها، تواصل المنظمات الإنسانية تكثيف جهودها لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة “.

ووصفت ” غانيون ” معاناة الأهالي في مدينة درنة والمناطق المحيطة بأنه لا يزال مأساوي ويفوق الوصف وقالت : ألتقيت كثير من الأسر المتضررة والنازحة وكانت تجمعهم أمنية واحدة أن تعود حياتهم إلى طبيعتها. وأضافت : أن موجة التضامن والدعم والوحدة التي أظهرها الليبيون من جميع أنحاء البلاد تمنحني الأمل في أن تتحقق أمنية الأسر قريباً.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم تأكيد وفاة 4255 شخص جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في حين لا يزال 8540 شخصاً في عداد المفقودين.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة أن احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة لا تزال كبيرة بسبب تضرر جزء كبير من المرافق الصحية وتضرر شبكات مياه الشرب وارتفاع عدد الأسر النازحة التي يقيم بعضها في مدارس في انتظار جهود الدولة لإيجاد سكن مناسب لها.

وأشادت منسقة الأمم المتحدة بجهود فرق البحث والإنقاذ الليبية والدولية التي عملت في ظل ظروف بالغة الصعوبة طيلة أسبوعين متواصلين على أمل العثور على ناجين وانتشال المتوفين.