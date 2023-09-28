عجز الميزان التجاري الأردني ينخفض

أخبار ليبيا 24

تراجع عجز الميزان التجاري في الأردن بواقع 35.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجلاً 2.25 مليار دينار.

وبحسب بيانات حكومية الأردن؛ ارتفعت الصادرات بواقع 15.3% مسجلةً 7.8 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحاليّ.

وفي وقتٍ سابق… وجّه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وفي الأثناء.. انخفض العجز التجاري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 10 %، مسجلاً 4.454 مليار دينار.

الحكومة الأردنية؛ أكدتْ أن هذه النسبة تأني بالمقارنة بـ 4.947 مليار دينار، في ذات الفترة من العام الماضي، وفي الأثناء.. ارتفعتْ قيمة الصادرات الوطنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.3%، مسجلةً 4.198 مليار دينار وفقًا للبيانات الصادرة عن الحكومة.