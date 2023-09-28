طهران تطلق قمرًا اصطناعيًا لدعم الاستخبارات

أخبار ليبيا 24

أطلقت طهران قمرًا اصطناعي عسكري، حسب ما أعلنهُ الحرس الثوري في إيران.

وأكد قائد الحرس الثوري حسين سلامي، للتلفزيون الرسمي لإيران، إن القمر الاصطناعي الجديد سيلبي احتياجات البلاد الاستخباراتية عبر جمع الصور والبيانات، وفق قوله.

وفي سياقٍ منفصل… اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى الاتفاق النووي ليس بعيد المنال.

وقال الوزير الإيراني؛ لو تخلى الجانب الأميركي عن ازدواجيته وأظهر نية وإرادة حقيقية، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات عن إيران ليس بعيد المنال، على حد قوله.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن استخدام لغة القوة ضد بلاده أداة غير فعالة، على حد قوله.

رئيسي؛ وضمن حديثه مع مجموعة من مفكري السياسة الخارجية الأميركية بنيويورك، قال «لا بد لأميركا أن تكون قد فهمت إلى الآن، أن استخدام لغة القوة، سواء في شكل عقوبات، أو في شكل تهديدات ضد الشعب الإيراني، أداة غير فعالة، وبطبيعة الحال، فإن حكمنا مبني على الأفعال» وفق قوله.