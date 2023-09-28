ضبط تشكيل عصابي في بنغازي يمتهن سرقة السيارات باستخدام رافعة

أخبار ليبيا 24

تمكن أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة السيارات من الطريق العام بواسطة رافعة، وفق بيان مديرية أمن بنغازي.

وقالت المديرية أن القسم تلقى شكوى مواطن ضد مجهول بشأن سرقة سيارته المعطلة خلال وجودها أمام المنزل، وتولى أعضاء التحريات البحث في الواقعة حيث تجوهوا إلى المكان لجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة التي أظهرت أفرادا يسحبون السيارة بواسطة رافعة.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات أعدوا كمينا لسائق الرافعة وجرى إيقافه، وأنكر علمه بأن السيارة مسروقة، مضيفا أن شخصين طلبا منه نقل السيارة لإصلاحها بزعم أنها تخصهما.

وتمكن أعضاء التحري من الوصول إلى أحد المتهمين، واتضح وجوده في حجز مركز شرطة رأس عبيدة، واعترف بسرقة السيارة مع صديقه، إضافة إلى ارتكاب وقائع مماثلة، وأنه كان ينوي بيعها، ثم جرى إيقاف المتهم الآخر وأحيلا معا إلى النيابة العامة.