رسو ناقلة نفطية بميناء الحريقة لتصدير مليون برميل من النفط الخام إلى الصين

أخبار ليبيا 24-خاص

رست، اليوم الخميس، ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين، وفق ما صرح مصدر مسؤول بالميناء لوكالة أخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، إن الناقلة النفطية (دلتا سوبرمي) على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين. وهذه هي الناقلة المليونية السادسة والأخيرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك بينما شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، تراجعا بنحو 1%، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت مبكر إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، والتي ستصبح قريبًا شهر أقرب استحقاق جديد، بنسبة 0.3٪ إلى 94.07 دولارًا للبرميل.