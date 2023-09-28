حكومة حماد تخصيص “بدل إيجار” للأسر النازحة جراء العاصفة دانيال

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، موافقته على تخصيص مبلغ مالي للأسر النازحة جراء العاصفة دانيال كبدل إيجار، وذلك وفق مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان نشرته على صفحتها على “فيسبوك” إن فرقها حصرت الأسر المتضررة في المناطق المنكوبة، والمستحقة للبدل.

وأجرت فرق اللجنة العليا للإرشاد الاجتماعي والدعم النفسي بالوزارة زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة مثل درنة والبيضاء والمرج، وذلك في إطار رصد الحالة على أرض الواقع وتكثيف الجهود للتخفيف عن المتضررين.

وقدمت اللجنة تقريرها المبدئي بعدد الأسر المتضررة وأماكنها، كما طرحت عدة توصيات للمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع تلك الأسر ومراعاة أوضاعها الإنسانية الصعبة، كما خصصت أرقام هواتف من أجل الدعم النفسي لها.