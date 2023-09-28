حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع قطر

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين مصلحة الطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

ووقع المذكرة بالأحرف الأولى من الجانب الليبي رئيس مصلحة الطيران، محمد شليبك، ومن الجانب القطري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالوكالة، محمد فالح الهاجري، وفق بيان الوزارة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد سويسي إن المذكرة لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بشكل عام، وتهدف إلى وضع إطار عمل بين الطرفين في تطوير وتشغيل قنوات التعاون المشترك بينهما.

وتغطي المذكرة مجالات التعاون في السلامة الجوية وإدارة الحركة الجوية وأمن وتسهيلات الطيران المدني وخدمات الأرصاد الجوية والشؤون القانونية وتبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.