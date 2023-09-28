حكومة الوحدة تشرع في  حصر المواقع التراثية المتضررة من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، بدء إجراءات حصر المواقع التراثية والتاريخية المتضررة من الفيضانات في درنة والقيقب.

وترأست وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، اجتماعاً للجنة حصر وتقييم الاضرار بالبنية الثقافية والآثار والمواقع التراثية والثقافية والتاريخية التي تضررت بفعل السيول والفيضانات؛ ليتم إعداد تقرير في هذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن في مقدمة تلك الأماكن، الآثار والمواقع التراثية المرشحة لإدراجها على قائمة التراث الإسلامي، وبيت الثقافة درنة الذي دمر بالكامل، ومكتبة الصحابة درنة، والمركز الوطني للترجمة، والمكتبة العامة القيقب.

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيية، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء بشأن تداعيات الكارثة من العواصف و السيول والفيضانات التي ضربت مدنا عديدة بالمنطقة الشرقية.