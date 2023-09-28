حفتر يجتمع في موسكو مع بوتين

أخبار ليبيا 24

اجتمع، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حضور وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس للقيادة العامة للقوات المسلحة؛ حيث يجري المشير حفتر منذ يومين زيارة إلى روسيا تلبية لدعوة من موسكو.

والثلاثاء وصل المشير خليفة حفتر إلى روسيا؛ حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، في مقدمة مستقبليه.

وقال، مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إن هذه الزيارة جاءت بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية.

وأضاف، أنّه تمّ إجراء مباحثات مع المسؤولون الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.