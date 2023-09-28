حجم القروض البنكية في المغرب يرتفع إلى أكثر من مئة مليار دولار

أخبار ليبيا 24

ارتفع حجم القروض البنكية في المغرب مع حلول نهاية أغسطس الماضي إلى 103.2 مليار دولار.

الحكومة المغربية أكدت أن الارتفاع جاء بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، حيثُ استحوذت القروض العقارية على نحو الثلث، وفق الحكومة.

وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

وفقًا لنشرة الشهرية لمكتب الصرف؛ أوضحت البيانات أن الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو الماضي جاء بزيادةٍ قدرها % على أساس سنويًا

من جهةٍ أخرى.. حققت إيرادات قطاع السياحة في المغرب 5.6 مليار دولار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وبشكلٍ عام.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.