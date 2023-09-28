حجم الأضرار البنية التحتية في مناطق شرق ليبيا جراء السيول والفيضانات

28 سبتمبر، 2023 10:32 ص
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

– نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة (70%) .

–  انهيار (11) جسر (2) منها يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة.

–  (3) جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.

–  انهيار (80%) من العبارات المائية في جميع المدن والقرى .

–  الأضرار في الطرق العامة (50%) .

– شبكة الطرق المنهارة بدرنة (30) كيلو مترا.

– الجسور المنهارة عند مجرى الوادي (5) جسور.

– المساحة التقديرية التي تعرضت للضرر (90) هكتار ا.

–  حجم الضرر بالطريق الساحلي بلغ (110) .

المصدر : مصلحة الطرق والجسور

28 سبتمبر، 2023 10:32 ص
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