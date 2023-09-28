حجم الأضرار البنية التحتية في مناطق شرق ليبيا جراء السيول والفيضانات
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
– نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة (70%) .
– انهيار (11) جسر (2) منها يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة.
– (3) جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.
– انهيار (80%) من العبارات المائية في جميع المدن والقرى .
– الأضرار في الطرق العامة (50%) .
– شبكة الطرق المنهارة بدرنة (30) كيلو مترا.
– الجسور المنهارة عند مجرى الوادي (5) جسور.
– المساحة التقديرية التي تعرضت للضرر (90) هكتار ا.
– حجم الضرر بالطريق الساحلي بلغ (110) .
المصدر : مصلحة الطرق والجسور