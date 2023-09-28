توقيع اتفاقية الدعم النفسي الاجتماعي لمتضرري الفيضانات

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، توقيع مدير عام مركز خدمة المواطن، ونائب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير فرع الهيئة الطبية الدولية بليبيا، اتفاقية الدعم النفسي الاجتماعي لمتضرري فيضانات المناطق المنكوبة.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة، جاءت الاتفاقية استجابة للكارثة الطبيعية والتي ترتبت عليها العديد من الآثار النفسية السلبية على الناجين وأهلهم، بالإضافة للفرق العاملة بجهود الإغاثة.

واتفقت الجهات المشاركة على تسخير كافة الإمكانيات والمعدات والكوادر البشرية في سبيل خدمة المتضررين والمحتاجين، حيث يتم تقديم الدعم النفسي لحالات الاتصال التي ترد لمركز خدمة المواطن عن طريق الرقم المجاني 1444، أو صفحة المركز على فيسبوك، باستخدام البنية التحتية الإلكترونية الخاصة بالمركز.

وتقوم الهيئة الدولية بمتابعة الحالات عن طريق المختصين التابعين للهيئة، وإحالة الحالات التي تتطلب العلاج الإكلينيكي للمشافي والمصحات المتخصصة وتدريب الكوادر الطبية اللّازمة لتقديم الدعم النفسي.