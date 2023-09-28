بنحو 70 بالمئة.. موسكو تعتزم زيادة موازنة دفاعها

28 سبتمبر، 2023 2:56 م
4

 أخبار ليبيا 24

 

تعتزم روسيا زيادة موازنة الدفاع بنحو 70 في المئة خلال العام القادم؛ وفقَ وثيقة لوزارة المالية الروسية.

ومن المرتقب أن ترتفع نفقات الدفاع بأكثر من 68 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى111.15 مليار دولار، بحسب الوثيقة.

وفي الأثناء.. من المتوقع أن تحقق روسيا 17.72 مليار دولار، إضافية من إيرادات النفط والغاز، على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

ووفقًا لمسودة مبدئية للموازنة العامة؛ قامت روسيا بتعليق قاعدة موازنتها وقدمت نسخة في عام 2023 تسمح لها بإنفاق المزيد والادخار بشكل أقل في صندوق الثروة الوطنية.

وفي سياقٍ منفصل.. قدمتْ روسيا اقتراحًا يقضي بتقديم مليون طن من الحبوب إلى أنقرة بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر.

وينصُ المقترح معالجة هذه الحبوب في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجاً، كبديل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، بحسب الخارجية الروسية

28 سبتمبر، 2023 2:56 م
4

المزيد من الأخبار

الهلال الأحمر يعلن فتح باب التسجيل في منظومة النازحين في درنة

28 سبتمبر، 2023 5:30 م

كاتب سياسي ليبي يقدم مقترحات لعلاج الآثار السلبية لكارثة درنة

28 سبتمبر، 2023 4:39 م

حكومة الوحدة تشرع في  حصر المواقع التراثية المتضررة من الفيضانات

28 سبتمبر، 2023 3:15 م

طهران تطلق قمرًا اصطناعيًا لدعم الاستخبارات

28 سبتمبر، 2023 2:55 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى