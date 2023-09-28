بنحو 70 بالمئة.. موسكو تعتزم زيادة موازنة دفاعها

أخبار ليبيا 24

تعتزم روسيا زيادة موازنة الدفاع بنحو 70 في المئة خلال العام القادم؛ وفقَ وثيقة لوزارة المالية الروسية.

ومن المرتقب أن ترتفع نفقات الدفاع بأكثر من 68 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى111.15 مليار دولار، بحسب الوثيقة.

وفي الأثناء.. من المتوقع أن تحقق روسيا 17.72 مليار دولار، إضافية من إيرادات النفط والغاز، على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

ووفقًا لمسودة مبدئية للموازنة العامة؛ قامت روسيا بتعليق قاعدة موازنتها وقدمت نسخة في عام 2023 تسمح لها بإنفاق المزيد والادخار بشكل أقل في صندوق الثروة الوطنية.

وفي سياقٍ منفصل.. قدمتْ روسيا اقتراحًا يقضي بتقديم مليون طن من الحبوب إلى أنقرة بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر.

وينصُ المقترح معالجة هذه الحبوب في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجاً، كبديل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، بحسب الخارجية الروسية