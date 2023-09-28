بلوغ صادرات ميناء الحريقة إلى 13 مليون برميل نفطي خلال 4 أشهر

أخبار ليبيا 24

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر سبتمبر الجاري 6 ملايين برميل، وذلك بعد وصول آخر ناقلة نفطية اليوم الخميس، إلى الميناء لشحن آخر مليون برميل لهذا الشهر، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالميناء.

وبذلك ارتفعت صادرات النفط الخام عبر ميناء الحريقة خلال 4 أشهر (يونيو-يوليو-أغسطس-سبتمبر) 13 مليون برميل.

وبلغت صادرات الميناء في كل من أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية ستة ملايين برميل، بإجمالي 9 ملايين برميل.

ورست، اليوم الخميس، ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين.

وقال المصدر، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية (دلتا سوبرمي) رست اليوم على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين، مشيرًا إلى أن هذه هي الناقلة هي المليونية السادسة والأخيرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك بينما شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، تراجعا بنحو 1%، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت مبكر إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر، والتي ستصبح قريبًا شهر أقرب استحقاق جديد، بنسبة 0.3٪ إلى 94.07 دولارًا للبرميل.

وميناء الحريقة هو ميناء تابع لشركة الخليج العربي للنفط، ويتم عبره تصدير بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير التابعان كذلك للشركة، حيث يصل إنتاج الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وقال المصدر المسؤول، إن الإنتاج المستلم اليوم الخميس، المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ نحو 206 ألف برميل.