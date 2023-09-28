الهلال الأحمر يعلن فتح باب التسجيل في منظومة النازحين في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في منظومة النازحين من المدينة بالجمعية سواء داخلها أو خارجها.

وقدم الفرع عدة طرق للتسجيل في المنظومة، سواء بالتوجه إلى أحد مكاتب الحصر في مدرسة السيدة خديجة في الساحل الشرقي ومستوصف منطقة امبخ العمارات وكلية العلوم التقنية في منطقة شيحا الغربية.

وبلغ عدد النازحين جراء العاصفة “دانيال” في شرق ليبيا إلى 40 ألفا و18 شخصا، متراجعا من رقم 43 ألفا في أول الأزمة، بعدما عادت أسر إلى ديارها، حسب كشفت آخر إحصائية منشورة للمنظمة الدولية للهجرة.

وبخصوص درنة، سجلت المنظمة وجود 16 ألف نازح من المدينة والمناطق المحيطة بها، بينما عادت الحركة على بعض الطرق بها التي تضررت جراء العاصفة، لكن يبقى الانتقال صعبا بين شرق وغرب المدينة.