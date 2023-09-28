النيابة العامة تستعرض تطور إجراء مخطط تدقيق بيانات الأحوال المدنية

أخبار ليبيا 24

عقد المحامي العام في دائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس اجتمًاعا مع أعضاء النيابة المكلفين بمراجعة بيانات الأحوال المدنية؛ بحسب ما أعلنه مكتب النائب العام اليوم الأربعاء.

وأوضح مكتب النائب في بيان له أن الاجتماع الذي عُقِد أمس الثلاثاء، استعرض خلاله أعضاء النيابة المكلفون تطور إجراء مخطط تدقيق البيانات، ونتائج فحص الوثائق المتعلقة بها، ومقترح تنسيق مهمات العمل.

وأعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، في مايو الماضي، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، مشيرًا إلى وجود شواهد تثبت وجود عمليات تزوير في المنظومة.

وحينها، قال الصور في كلمته خلال اجتماعه مع أعضاء النيابات على مستوى ليبيا، إن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباطًا من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.

ونبّه إلى أهمية هذا الموضوع في تنظيف الهوية والمراحل القادمة لبناء الدولة، وبالتالي تحديد المسؤولين عن أي تزوير طال منظومة الرقم الوطني، مؤكدًا أن هناك شواهد وأدلة كثيرة تدل على وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني.

كما أكد النائب العام شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ما جنَّب الدولة خسائر مالية كبيرة حيث كانت تصرف لهم أموالًا ومرتباتٍ ومنح وجوازات سفر، وتسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة، منوهًا بأن لدى النيابة العامة مئات أو آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة.