الغرابلي يطالب برفع دعوى قضائية ضد الأمم المتحدة ومبعوثيها

28 سبتمبر، 2023 11:47 ص
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أخبار ليبيا 24

طالب رئيس المجلس العسكري لـ”ثوار صبراتة” سابقًا الطاهر الغرابلي، برفع دعوى قضائية ضد الامم المتحدة ومبعوثيها في محكمة الجنايات الدولية لتسببهم في الفساد الإداري والسياسي الذي لحق بليبيا جراء الحكومات المتعاقبة.

وغرد الغرابلي، عبر صفحته الشحصية على موقع التواصل الاجتماعي (X) قائلًا :”المال والسلاح والفاسدين هم جنود لحكومات تمت شرعنتهم بدون وجه حق من حكومات منحتهم الأمم المتحدة ومبعوثيها الشرعية”.

وأضاف رئيس المجلس العسكري لـ”ثوار صبراتة” سابقًا، :”نتمنى رفع دعوى قضائية ضد الامم المتحدة ومبعوثيها في محكمة الجنايات الدولية لتسببهم في الفساد الاداري والسياسي الأمر الذي ترتب عنه ضياع الاموال والارواح”.

28 سبتمبر، 2023 11:47 ص
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