الخارجية الروسية تعلن اقتراب انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الروسي في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اقتراب فريق الإنقاذ الروسي المتخصص من إكمال مهمته في درنة.

وقالت زاخاروفا إن الفريق عمل على مدار الساعة طوال الأيام الـ 10 الماضية، من أجل التعامل مع تداعيات الكارثة وآثارها التي خلفتها العاصفة دانيال في أكثر المناطق تضررًا وخطورة.

وأضافت أن فريق الإنقاذ الروسي أسهم بشكل فاعل في عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض، في المناطق الساحلية الليبية التي دمرتها السيول التي تسببت بها العاصفة.