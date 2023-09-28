الخارجية الروسية تعلن اقتراب انتهاء مهمة فريق الإنقاذ الروسي في درنة

28 سبتمبر، 2023 12:47 م
1

أخبار ليبيا 24

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اقتراب فريق الإنقاذ الروسي المتخصص من إكمال مهمته في درنة.

وقالت زاخاروفا إن الفريق عمل على مدار الساعة طوال الأيام الـ 10 الماضية، من أجل التعامل مع تداعيات الكارثة وآثارها التي خلفتها العاصفة دانيال في أكثر المناطق تضررًا وخطورة.

وأضافت أن فريق الإنقاذ الروسي أسهم بشكل فاعل في عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض، في المناطق الساحلية الليبية التي دمرتها السيول التي تسببت بها العاصفة.

28 سبتمبر، 2023 12:47 م
1

المزيد من الأخبار

غانيون : الوضع في درنة لا يزال مأساوي والناس يريدون عودة حياتهم لطبيعتها

28 سبتمبر، 2023 12:32 م

الغرابلي يطالب برفع دعوى قضائية ضد الأمم المتحدة ومبعوثيها

28 سبتمبر، 2023 11:47 ص

قتيل وأكثر من 160 جريحاً في انفجار قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان

28 سبتمبر، 2023 11:32 ص

حكومة حماد تخصيص “بدل إيجار” للأسر النازحة جراء العاصفة دانيال

28 سبتمبر، 2023 11:18 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى