الحكومة الليبية تكشف عن موعد إحالة رواتب القطاعات العامة في درنة

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، إلى أنها ستحيل رواتب جميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة للدولة في مدينة درنة إلى المصارف التجارية، الأحد المقبل.

وأكدت الحكومة في بيان لها الأربعاء، أنها شرعت في إحالة الرواتب بناء على تعليمات رئيس الوزراء واللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد.

وأوضحت الحكومة أن تعليمات حماد نصت على ضرورة الإسراع في صرف الرواتب؛ لتخفيف وطأة الأزمة التي تعرض لها أهالي وسكان المدينة، التي اجتاحتها فيضانات مدمرة في 10 سبتمبر الجاري، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأوضحت الحكومة أن وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة أبوبكر امصادف عقد اجتماعا بالخصوص مع الإدارة المالية والإدارات المختصة ببلدية درنة، جرى خلاله التوقيع على رواتب جميع القطاعات، على أن تُحال الأحد المقبل إلى حسابات المواطنين في المصارف التجارية.