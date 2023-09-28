الأرصاد الجوية : تحذر من كتلة هوائية باردة ستصل هذه الايام ع بعض المناطق الليبية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية .

وأشار المركز في نشرته الصادرة اليوم الخميس أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :ـ تكاثر للسحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة من حين لآخر خاصة يوم السبت قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا ، والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-31) درجة مئوية .

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد :ـ ستشهد هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي الى الجبل الأخضر ، والرياح غربية الى شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25-28) درجة مئوية.

وتكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب على مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – غات- الحمادة وتتكاثر أحيانا على غات مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة خلال اليومين القادمين، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 32- 38) درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:- تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر أحيانا يوم السبت على بعض المناطق ، والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد على تازربو ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-37)مْ.