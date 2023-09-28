استطلاع| الإهمال كان السبب في كارثة درنة..آراء أغلب متابعينا 

أخبارليبيا24

شهدت مدينة درنة الفترة الماضية أحداثًا مأساوية نتيجة انهيار السدود وهجمت المياه المتجمعة آتية على كل ما في طريقها من بشر وحجر وتسببت في سقوط آلاف الضحايا وتهدم الأبنية والمنازل التي كثيرًا منها أصبحت أثرًا بعد عين.

أثيرت تساؤلات عدة حول السدود وقدرتها على التحمل والصيانات التي تمت لها على مدى سنوات سابقة وماهو السبب الحقيقي في فشلها على تحمل المياه.

اتهم أشخاص واتهم مسؤولين بتلقي أموال لصالح صيانة هذه السدود إلا أنها لم تتم أو لم يتم إجراء الصيانة على النحو المطلوب رغم رصد ميزانية كافية لصيانتها.

وفي هذا الصدد سألنا متابعي “أخبارليبيا24″ هل تعتقد أن الإهمال كان سببًا في انهيار السدود في درنة أم أن القدرة الاستيعابية للسدود عجزت عن الاحتمال نتيجة تدفق المياه بكميات كبيرة؟

معظم متابعينا عبر منصتنا على “تويتر” يعتقدون أن السبب في الانهيار هو الإهمال حيث كانت النسبة الأكبر لمن صوت لهذا الخيار وبلغت 83.3%، في حين كانت نسبة 16.7% لمن صوت لخيار أنه لا قدرة للسدود على التحمل.

ورأى عماد جمعه :”أن الإهمال من أكتر من سنه هذا أمر معروف في السلبية في الحكومه ربي ياخذ فيهم الحق”.

وقال Saad Mussa :”من المكن تنفيس السدود والسيطرة على كمية المياه المسموح بها”، في حين أجابت •AmeErA• :”الإهمال ومعاش تسألوا”. وأجابت امينة زغمار، وسعدون الكريسي بأن السبب :”الإهمال”.

وأكد meladalshanta :”الزوز لا لا لا..لأن ليبيا بلاد صحراء العقل والفكر قبل صحراء طبيعتها ..رغم أن ليبيا بعمقها وأقاليمها تعتبر من أقوى الدول.. فى ليبيا ليس لنا نفس في الاستمرار والمواصلة بدليل فشل مدمر في إدارة السدود وحصاد الماء ..ما نفهموش ما نعرفوش ليتنا فقط نترك مجارى الوديان على طبيعتها”.

وعبر حسابنا على “فيسبوك” بدأت التعليقات والردود مع تيم عبدالله :”بالتأكيد الإهمال ويجب محاسبة المسؤولين وعدم الإفلات من العقاب”.

وطرح الرويمي كمال سؤالًا قال فيه :”هناك تساؤل وهو هل كانت السدود الموجودة في حال صيانتها ستصد كمية مياه أمطار وصلت إلى 400ملم هطلت في ساعات معدودة تحديدا سد البلاد الذي هو كما يبدو من وصفه حائط شبه ترابي مدعوم بأكداس حجارة من أمامه وخلفه”.

وتابع الرويمي :”وهل المسؤول عن عدم اخلاء السكان من كل المناطق المنخفضة في الجبل الاخضر مسؤول عن المأساة”.

وأكد Joumaa Milad أن :”الإجابة دائما تكون واحد ( 1 ) الإهمال لأن عمر السد الافتراضي ينتهي عام 2013 ولهذا لانستطيع أن نقول 2 الا في حالة تمت صيانته ولكن هذا لم يتم وهنا لانه لم تتم عملية الصيانة نقول 1 اهمال مما تسبب في 2 عدم القدرة ع الاحتمال”.