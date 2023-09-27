وفد ألماني يقيم أضرار الفيضانات في البيضاء

أخبار ليبيا 24

أجرى وفد من الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، جولة في الأحياء المتضررة بمدينة البيضاء، لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلدية ومناطق الجبل الأخضر وشرق ليبيا 10 سبتمبر، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وبحسب بيان المجلس البلدي البيضاء، ضم الوفد الألماني السفير المعتمد لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وممثل وكالة التعاون الدولي “GIZ” التابعة لوزارة الخارجية الألمانية ناصف دخيل.

وأوضح المجلس البلدي أن الوفد الألماني أجرى جولة ميدانية في الأحياء المتضررة بالبيضاء، رفقة عضو المجلس البلدي وليد الزوبيك، ومدير إدارة المشروعات محمد نوري، ومدير إدارة التنمية المجتمعية منصور البيرة، وذلك لتقييم الأضرار.

ونوه عضو المجلس البلدي البيضاء وليد محمد إلى أن الأضرار لا تقتصر فقط على أحياء المدينة، بل تطال غالبية مناطق وقرى البلدية.

وأكد المجلس البلدي أن إدارة المشروعات بتعليمات من عميد البلدية ما زالت تكثف الجهود، لإزالة المخلفات وحل المختنقات، تحضيرا لإعادة الإعمار.

وأصدر المجلس البلدي البيضاء في الأيام الماضية منشور رقم 1 لسنة 2023، مؤكدا خلاله ضرورة تنفيذ وإعادة إعمار البلدية من قِبل شركات وخبرات أجنبية، خاصة في المشروعات الاستراتيجية.