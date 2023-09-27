وزير تعليم حماد : يهمنا خروج درنة من الأزمة ومعالجة أبنائنا نفسيًا

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قال وزير التربية والتعليم الليبي جمعة خليفة الجدي، إن الحكومة وفرت كل ما يلزم لمعالجة الأزمة في مدينة درنة، مؤكدا أن “العمل جارٍ لاستئناف العام الدراسي في المناطق غير المتضررة بشكل تدريجي”.

وأضاف الجدي أن إدارة الدعم النفسي بالوزارة عملت على تشكيل فرق باشرت مهامها في درنة لمعالجة آثار ما بعد الصدمة وكيفية إخراج أهل درنة من هذه المحنة .

وبين الوزير أن عدداً من المدارس تدمر بالكامل ومن الضروري توفير بدائل لها، إضافة إلى مدارس تضررت بشكل جزئي ستقوم الحكومة بصيانتها .

وبشأن الاجتماع الذي حضره الوزير جانبا منه وضم مسؤول تعليم درنة وعددا من مديري المدارس ومسؤول تعليم طبرق، أكد الجدي العمل على تنفيذ نتائج هذا الاجتماع بالقول “يهمنا خروج درنة من هذه الأزمة والمعالجة النفسية لأبنائنا ومدرّسينا والإدارات المدرسية”.