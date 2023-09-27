محملة بصواريخ مجنحة.. روسيا تدشن سفينتين حربيتين جديدتين بالمحيط الهادئ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهد مصنع “آمور” الروسي اليوم الأربعاء احتفالية خصصت لإنزال سفينتين عسكريتين جديدتين من نوع “كاراكورت” إلى المياه، محملة بصواريخ “”كاليبر” المجنحة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: “شهد مصنعنا يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري احتفالية خصصت لإنزال سفينتي رجيف وأودومليا إلى المياه.

تم تطوير هاتين السفينتين في إطار المشروع الحكومي 22800 لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي”.

وحضر الاحتفالية ممثلون عن قيادة إقليم خاباروفسك الروسي، وممثلون عن قيادة سلاح البحرية في الجيش الروسي، وخبراء من الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، وفنيون وخبراء من مصنع “آمور” الروسي”.

وسفن “كاراكورت” التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن.

ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.