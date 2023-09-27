مجلس وزراء الحكومة الليبية يوافق على إنشاء صندوق إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

وافق مجلس وزراء الحكومة الليبية المعينة من البرلمان على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة.

وتقرر، خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في درنة، سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة واعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها وفي حالة عدم استكمالها يتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور.

وأعطى المجلس، مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة فورًا.

وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر القادم.

صيانة المدارس

ومنح مجلس الوزراء، الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول بالمناطق والمدن، وتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل.

وتقرر خلال الاجتماع صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ومدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.

كما تقرر توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة، وتوفير 24 مدرسة متنقلة خلال الأسبوع القادم.

وقرر مجلس الوزراء صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، إضافة إلى توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.