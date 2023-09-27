مجددًا.. الأردن يسقط مسيرتين قادمتين من سوريا تحويان المخدرات

أخبار ليبيا 24

رصد الجيش الأردني، محاولة طائرتين مسيرتين اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية؛ قادمتين من الأراضي السورية إلى الأردنية.

القيادة العامة للجيش الأردني، أعلنت في بيانٍ إسقاط المنطقة العسكرية الشرقية لطائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا تحملان مواد مخدرة؛ وهي ليست المرة الأولى التي ترسل فيها سوريا مواد مخدرة للأردن.

وفي وقتٍ سابق… تمكن الجيش الأردني، من إسقاط طائرة مسيَّرة تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا.

الجيش الأردني، قال في بيان: أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم، طائرة مسيَّرة محمَّلة بموادّ مخدِّرة قادمة من الأراضي السورية

وأضاف: إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيَّرة دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية