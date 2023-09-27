مئة قتيل و 150 مصابًا في حريق قاعة أعراس في العراق

أخبار ليبيا 24

توفي مئة شخص وأصيب 150 آخرون؛ كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر؛ قال في تصريحاتٍ صحفية: إن دائرة صحة نينوى، سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

بدورها.. استنفر وزيري الداخلية والصحة كل الجهود؛ لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.

وفي سياقٍ منفصل.. اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، على حد تعبيره.

وكالة الأنباء العراقية؛ نقلت عن السوداني قوله إن المعركة تضم فئة كانت تعيش على الدولار، والمصارف الأهلية تأخذ العملة الأميركية من المركزي وتبيعها في السوق الموازية، وهذه ستنالها العقوبات؛ وفقًا للوكالة العراقية.

وفي وقتٍ سابق.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.