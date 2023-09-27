مؤكدًا التفافه وتضامنه مع أهالي المناطق المتضررة..وفد من مصراتة يلتقي صالح في القبة 

أخبارليبيا24

أكد وفد من مدينة مصراتة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح التفافهم وتضامنهم الكامل مع أهالي المناطق المتضررة.

وأشاد الوفد الذي يضم عدد من الشخصيات من مدينة مصراتة في مقدمتهم عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بروح التضامن التي جسدت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي في هذه المحنة.

وتناول لقاء صالح ووفد مدينة مستجدات الأوضاع في كافة أنحاء البلاد على مختلف الأصعدة.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الراهنة عبر تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي توصل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وقدم الوفد تعازيه لرئيس مجلس النواب وللشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول.