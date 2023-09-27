قتل شقيقه..شرطة الصابري تكشف تفاصيل جريمة قتل 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة الصابري كشف تفاصيل قضية قتل إثر مشادة تنتهي بقتل أخ لشقيقه.

وأفادت المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمُديرية بحدوث جريمة قتل بشعة بأن أقدم أخ على قتل شقيقه داخل أحد المنازل بدائرة اختصاص مركز شُرطة الصابري.

وذكرت المديرية أن المعلومات كشفت عن وصول شخص متوفى داخل اختصاص مركز شُرطة الصابري معه شقيقه الآخر (الساعف).

وأوضحت أنه بالاستدلال مع “الساعف” أفاد بأن إخوته تشاجرا بسبب مشكلة بينهما فاحتدم الخلاف بينهما انتهى بقتل الأخ لشقيقه.

وأوضحت مديرية الأمن أنه على الفور انتقل أعضاء مركز شُرطة الصابري برفقة رئيس المركز ومناوب التحقيق وأعضاء من قسم التحريات العامة وقسم البحث الجنائي بالمديرية لمكان البلاغ ولمعاينة مسرح الجريمة لضبط والاستدلال مع الجاني (القاتل).

وأكدت المديرية أنه تبين نشوب مشاجرة بين الشقيقين بسبب ابن أختهم حيث حدثت مشادة بين ابن الأخت وخاله (المتوفى) فقام المجني عليه بإحضار سلاح أبيض من المطبخ وضربه في يده.

وأفادت أن الجاني تدخل وقام على إثرها بأخذ السلاح منه وقام بطعن شقيقه ولقى مصرعه فى الحال.

وبينت المديرية أنه تم ضبط المتهم وابن اخته والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.