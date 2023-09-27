ضبط متهم في محاولة سرقة سيارة مواطن في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط شخص على متن سيارة معتمة بالكامل حاول اللحاق بمواطن وزوجته، لاستيقافهما وسلب مركبتهما أثناء عودتهما إلى المنزل.

وحسب بيان المديرية، أسفرت جهود التحريات عن رصد المركبة بمنطقة القوارشة وضبطها وعلى متنها أحد الأشخاص في حالة سُكر ظاهر.

وأشارت المديرية إلى أن عملية الاستدلال مع المتهم بعد عودته إلى رشده، أنه يُدعى “أ.م.ع”.ليبي الجنسية، حيث اعترف أنه حاول سلب مركبة الشاكي، وكان برفقته أحد الأشخاص جارٍ البحث عنه، واتُخِذت جميع الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة العامة.