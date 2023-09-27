شكشك والتومي يبحثا معالجة الآثار المادية والاجتماعية لكارثة الفيضانات والسيول 

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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة _وزير الحكم المحلي _ بدر الدين التومي معالجة الآثار المادية والاجتماعية التي خلفتها الفيضانات والسيول بالمناطق المنكوبة.

واستعرض الجانبان معالجة الآثار المادية والاجتماعية التي خلفتها الفيضانات والسيول بالمناطق المنكوبة.

واقترح شكشك والتومي وضع آلية واضحة للمتابعة وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الرقابة الكافية دون الإخلال بمتطلبات الاستجابة السريعة وحالات الطوارئ.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة وشفافة لعمل الفريق الحكومي.

وأكد شكشك على ضرورة توحيد مصادر التمويل حتى يتسنى للديوان تحقيق رقابة فاعلة على الإنفاق تفادياً لاستغلال الأزمة والانحراف بها بعيداً عن الأهداف الموضوعة للتخفيف من معاناة المتضررين بالمناطق المنكوبة وضمان توفير احتياجاتهم المختلفة.

وحث الحكومة على ضرورة مضاعفة جهودها لحلحلة الملفات المهمة ذات العلاقة بالأزمة والتركيز على الأولويات كالتعليم، والصحة، والمياه وغيرها.

ومن جانبه أكد رئيس فريق الطوارئ التزام الفريق بملاحظات الديوان مثمناً دوره في سبيل المتابعة وتذليل العديد من الصعاب.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الفريق وتضمن تحقيق أهدافه بالتركيز على الأولويات مع ضرورة الافصاح عن الإجراءات والنتائج ووضع الديوان في صورتها النهائية تحقيقاً لمتطلبات النزاهة و الشفافية.