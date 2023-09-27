رئيس الجالية السودانية في درنة يصرح لأخبار ليبيا 24 بمقتل 223 سودانيا جراء الفيضانات

أخبار ليبيا 24

صرح، وليد سراج عبدالله، رئيس الجالية السودانية في درنة، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، بمقتل 223 سودانيًا من أفراد الجالية السودانية جراء الفيضانات التي ضربت المدينة قبل أسبوعين.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد أحصت مقتل 124 شخصًا من الجنسية السودانية، بينهم نساء وأطفال.

وقال عبدالله في تصريح مصور لوكالة أخبار ليبيا 24، خلال مراسم عزاء جماعي في مرتوبة، أقيم لضحايا الفيضانات بدرنة، إن عدد المفقودين من الجالية السودانية جراء الفيضانات بلغ 223 مفقودًا.

وأضاف عبدالله، أن الفيضانات مسحت جميع المساكن التي كان يسكنها نحو 31 أسرة من أبناء الجالية السودانية. وقدّر عبدالله عدد أفراد الجالية السودانية قبل الكارثة نحو 2620.

وقال، إن بقية أفراد الجالية السودانية نزحوا إلى المناطق المجاورة لدرنة.

فيضان مدمر

وليل 11/10 سبتمبر ضرب فيضان مدمر مدينة درنة في شرق ليبيا، ما أدى إلى مقتل 3893 شخصًا، حسب آخر إعلان للجنة الطوارئ بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سدين وحدوث سيول جارفة مسحت منازلا بساكنيها، في حين لا تزال فرق الإنقاذ المحلية والدولية تواصل عمليات البحث عن الجثث.