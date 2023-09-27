حبس مفوض شركة استيراد تعمد استعمال وثائق جمركية مزورة

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس مفوض شركة استيراد، تعمد استعمال وثائق جمركية مزورة لغرض تهريب ثمانية وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين طناً من حبوب الذرة المعدلة وراثياً إلى داخل البلاد، وفق ما ذكر مكتب النائب العام.

وأوضح المكتب، أن هيئة النيابة العامة اتصلت بالمعلومات التي انتهت إلى مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى إدارة مكافحة التهريب والمخدرات حول ترتيب إدخال غير مشروع لكمية من الذرة الصفراء إلى البلاد، رغم علم مفوض الشركة بعدم توافق المنتوج المورد مع المواصفة القياسية الليبية؛ وخطره على صحة الأحياء والبيئة.

وقال، إن بمعية عناصر إدارة مكافحة التهريب والمخدرات؛ وموظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بادرت النيابة العامة إلى تفتيش الشحنة الموردة؛ وتممت فحص الوثائق الجمركية؛ واستعانت بخبرة تقييم صلاحية الأغذية.

وأضاف، أن الإجراءات أسفرت عن إثبات اندراج المنتوج تحت وصف الحبوب المعدلة وراثياً؛ وتنافيه مع المواصفة الليبية المعتمدة، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس مفوض الشركة على ذمة القضية.