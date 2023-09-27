حالة تأهب.. عواصف شديدة وأمطار غزيرة تضرب وسط اليونان

أخبار ليبيا 24

ضربت عواصف شديدة صاحبتها أمطار الغزيرة وسط اليونان اليوم الأربعاء، ما تسببت بأضرار بالطرقات والمنازل وانقطاع للكهرباء في جزيرة ايفيا، فيما أعلنت الحكومة اليونانية أن التكيف مع تغير المناخ أصبح أولوية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أطقم الجيش والبلدية قامت بإزالة الأنقاض من الطرق القريبة من مدينتي ليمني ومانتودي اللتين ضربتهما الفيضانات في شمال الجزيرة.

وأفادت خدمة الإطفاء أنها تلقت عشرات المكالمات من الأسر التي غمرتها الفيضانات لطلب للمساعدة.

ولا تزال السلطات في حالة تأهب في وسط اليونان والجزر المجاورة، حيث تسببت عاصفة ضخمة في أضرار جسيمة في وقت سابق، من هذا الشهر وخلفت 16 قتيلا.

وأوضحت الحكومة أن التقدير الأولي للأضرار تجاوز ملياري يورو ” 2.1 مليار دولار” ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إصلاح البنية التحتية وحدها حوالي 700 مليون يورو “735 مليون دولار” .

وحصلت اليونان على وعود بتمويل طارئ من الاتحاد الأوروبي وتقوم بإعادة التفاوض بشأن تفاصيل حزم المساعدات الحالية لاستهداف المزيد من الأموال للتعامل مع الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات والفيضانات.