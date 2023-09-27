النفط يرتفع لأكثر من دولار وسط قلة المعروض

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على انخفاض الإمدادات العالمية في الفترة التي تسبق فصل الشتاء، بسبب تخفيضات إنتاج أوبك +.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار إلى 95.51 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار إلى 92.21 دولار.

ونقلت رويترز عن أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، قوله: “إلى أن يتم اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج، ستظل سوق الطاقة العالمية ضيقة، وخلال هذا الوقت لا يزال خطر حدوث تصحيح كبير منخفضًا نسبيًا”.

وأضاف، أن نقص الإمدادات الاحتياطية انعكس في النهاية الأمامية لمنحنى التسعير، حيث وصلت علاوة البراميل للتسليم على المدى القريب من خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يقرب من 2 دولار للبرميل مقارنة بتلك الخاصة بالشهر المقبل.

ومددت المملكة العربية السعودية وروسيا، كجزء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين معًا باسم أوبك +، تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، تشعر الأسواق بالقلق من أن مخزونات الخام الأمريكية قد تنخفض إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما، وهو نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي.

ومع ذلك، أظهرت بيانات الصناعة يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبًا.