المغرب يستضيف كأس الأمم 2025.. وتنظيم ثلاثي لنسخة 2027

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فاز المغرب بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2025، بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027،

جاء ذلك خلال إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء، اثناء اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة.

وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي إن هناك اتفاقا داخل الاتحاد الإفريقي لأن تذهب اصوات أعضائه الخمسين دعماً للملف المغربي في سباق الفوز بتنظيم كأس العالم 2030.

وأضاف أن الملف المغربي لتنظيم أمم إفريقيا 2025 جاء مطابقا لكل المعايير التي وضعها (كاف)، وتابعنا كل النجاحات التي حققتها المغرب مؤخرا في كل التظاهرات الكروية التي استضافتها.

وأعرب موتسيبي عن فخره الكبير بالمغرب الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي في نهائيات كأس العالم 2022 بعدما حقق انجازا بأن يكون أول بلد إفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم.

وتوقع أن ينظم المغرب أمم إفريقيا 2025 بمعايير عالمية، ليقدم نفسه كمرشح قوي لاستضافة كأس العالم 2030 في ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وتستضيف كوت ديفوار نسخة 2023 التي تم تأجيلها من يونيو ويوليو الماضيين إلى يناير وفبراير المقبلين لتجنب موسم الأمطار.