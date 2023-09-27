اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تضرر 1500 مبنى في درنة جراء الفيضان 

أخبار ليبيا 24

قالت، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المباني المتضررة من جراء الفيضان في درنة بلغ 1500 مبنى.

وأوضحت اللجنة، في إحصائية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمباني في درنة جراء السيول والفيضانات، أن إجمالي المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، فيما بلغ عدد المباني التي غمرها الوحل 398 مبنى.

وفي ليلة العاشر من سبتمبر الجاري، ضربت العاصفة “دانيال” شرق ليبيا وخاصة مدينة درنة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سدين وحدوث سيول جارفة مسحت منازلا بساكنيها، في حين لا تزال فرق الإنقاذ المحلية والدولية تواصل عمليات البحث عن الجثث.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت شرق ليبيا إلى 3893 ضحية حتى يوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية.

إعمار درنة

والثلاثاء أكد رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، لمشايخ ووجهاء مدينة درنة، الثلاثاء، أن جهود الحكومة تتركز الآن حول البدء الفوري في ملف الإعمار ودعمه خلال هذه الفترة الاستثنائية.

واستقبل رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة- رئيس الحكومة الليبية، وفدًا من مشايخ وأعيان ووجهاء مدينة درنة، بحضور آمر المنطقة الأمنية درنة اللواء عبد الباسط بوغريس، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي.

وقالت الحكومة، إن وفد المشايخ والأعيان أعرب عن تقديره وشكره لجهود الحكومة الليبية ولجنة الطوارئ، في تدارك أزمة الفيضان وكافة تداعياتها، مؤكدًا أن التحركات والتدابير العاجلة التي تم اتخاذها؛ كان لها دور كبير في احتواء الكارثة التي حلّت على درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر.

وأضافت، أن حماد أكد أن الحكومة الليبية حرصت على الوصول لكل متضرر، واتخذت إجراءاتها الفورية على جميع الأصعدة عبر وزاراتها والجهات التنفيذية في البلاد؛ بغية تدارك الأزمة واحتوائها، بالإضافة إلى البدء الفوري في ملف الإعمار ودعمه، حيث تتركز الجهود حوله خلال هذه الفترة الاستثنائية.