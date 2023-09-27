القابضة للاتصالات جاري العمل على صيانة الكابل الرئيسي المغذي لسعات الإنترنت

27 سبتمبر، 2023 7:41 م
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أخبار ليبيا 24

تواصل فرق الصيانة التابعة للشركة القابضة للاتصالات، العمل على تحديد حجم الضرر الناتج عن القطع التي حدث في أحد الكوابل الرئيسية المغذية لسعات الإنترنت بمدينة طرابلس نتيجة لأعمال حفريات، إضافة لتوفير سعات إضافية إلى الكوابل الأخرى لتعويض السعات المفقودة على الكابل المتضرر.

وكانت القابضة للاتصالات قد أعلنت أمس حدوث قطع في الكابل المغذي أمام كلية البنات سابقًا، مما أثر بشكل جزئي على خدمات الإنترنت في المنطقة.

وتهيب الشركة القابضة للاتصالات بأن خدمات الإنترنت في المنطقة تتأثر بشكل جزئي إلى حين إصلاح العطل، الذي تعمل فرق الصيانة بكافة مجهوداتها لإصلاحه وإعادة الخدمات بالكامل.

27 سبتمبر، 2023 7:41 م
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