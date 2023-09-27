الغرفة الأمنية درنة تكرّم فريق الإنقاذ الإيطالي تقديرا لجهوده الإنسانية في درنة

أخبار ليبيا 24

كرّمت الغرفة الأمنية درنة، اليوم الأربعاء، فريق الإنقاذ الايطالي تقديرًا لجهوده المبذولة في عمليات إنقاذ العالقين وانتشال الجثث من البيوت والمباني المدمرة داخل مناطق وأحياء درنة.

وكرمت الغرفة الأحد فريق الإنقاذ المجري تقديرًا لجهوده في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا داخل أحياء ومناطق مدينة درنة.

وكانت الغرفة قد كرّمت عدد من فرق البحث الإنقاذ العربية والدولية على جهودها المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المناطق والأحياء المتضررة من جراء الفيضانات في درنة، حيث كرّمت فريق الإنقاذ الأردني نظير جهودهم المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ داخل مناطق وأحياء مدينة درنة.

وأعربت الغرفة، برئاسة اللواء عبد الباسط بوغريس، عن شكرها وامتنانها لمساهمة الفريق في انتشال الضحايا الموجودين في المباني المتضررة والمدمرة في مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي. وكانت الغرفة قد كرّمت الخميس كل من الفريق التونسي والجزائري.

فاجعة إنسانية

وأدى انهيار سديْ أبو منصور ودرنة في فاجعة إنسانية أدت إلى مقتل الآلاف من سكان درنة، حيث تسبب فيضان كبير في جرف أحياء سكنية بالكامل على جانبي الوادي.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، محمد الجارح، الثلاثاء، إن إجمالي الضحايا حتى الآن وصل إلى 3893 حالة، وفق الأرقام المسجلة والمؤكدة لدى وزارة الصحة.

وأضاف الجارح، خلال إيجاز صحفي يومي، أنه جرى تشكيل فريق لاستقبال الجثث المنتشلة حاليًا، وفريق آخر لحصر المدفونين سابقًا، مؤكدًا على أن عملية الفرز والتدقيق ما زالت مستمرة من غرفة الطوارئ، وأن رقم عدد الضحايا قابل للارتفاع بشكل كبير.