السفير الألماني يطلع على الاحتياجات العاجلة لبلدية البيضاء

أخبار ليبيا 24

أطلع عميد بلدية البيضاء، صفي الدين هيبة، سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلدية خلال الفترة الماضية.

واستقبل هيبة، اليوم الأربعاء، السفير الألماني والوفد المرافق له بمقر المجلس البلدي البيضاء؛ وذلك للنظر في توفير الاحتياجات والمتطلبات العاجلة للبلدية وفق الأولويات كالوضع الإنساني للمتضررين، وفق بيان المجلس البلدي البيضاء.

وشدد عميد البيضاء خلال اللقاء على أن مسألة الوضع الإنساني للمتضررين أولوية قصوى، يتعين معالجتها بالتوازي مع معالجة انهيارات البنية التحتية كالعبّارات وشبكة الطرق التي تربط مدينة البيضاء بباقي المناطق التابعة للبلدية.

وأشار عميد البيضاء إلى حاجة البلدية لوضع حل جذري لتكدس القمامة كتدشين مصنع لإعادة تدوير المخلفات والفضلات، بحسب المجلس البلدي.

من جانبه أكد السفير ميخائيل أونماخت من جهته، تعاطف ألمانيا مع المتضررين من الفيضانات والسيول في شرق ليبيا، مؤكدًا رغبة بلاده في تقديم الخدمات وفق متطلبات المجتمع المحلي.