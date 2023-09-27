الرقابة الإدارية توقف مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى طرابلس المركزي

أخبار ليبيا 24

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، إيقاف مدير مكتب التفتيش والمتابعة بمستشفى طرابلس المركزي، بسبب تجاوزات إدارية ومالية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن إصدار رئيس الهيئة “عبدالله قادربوه” قرار (913) بإيقاف المدعو (ف. س. ا) احتياطيا جاء لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، ولعدم التزامه بتنفيذ تعليمات وأوامر جهة عمله؛ وعدم تقديمه تقارير تقييم مستوى الأداء إلى إدارة التفتيش بوزارة الصحة.

وتابعت “بالإضافة إلى استغلال المعني لوظيفته للحصول على منفعة مادية له، وحصوله على مبالغ مالية بكسب غير مشروع بالسكوت على جميع المخالفات والتجاوزات الحاصلة بالمستشفى في مقابل حصوله على مبالغ كبيرة طيلة 6 سنوات، في مقابل تكليفه برئاسة وعضوية عدد من اللجان.