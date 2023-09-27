الحويج يُطلق مبادرة إسكان الأسر الناجية بمدينة درنة والقرى المجاورة لها 

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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن إطلاق مبادرة إسكان الأسر الناجية من الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة والبلديات المجاورة لها.

ووجّه الحويج بإنشاء حساب مصرفي يُخصّص لمبادرة ” إسكان الاسر الناجية بدرنة والمناطق المجاورة لها ” لتوفير وحدات سكنية بمشاركة الجهات التابعة والغرف التجارية بكافة المناطق ومجلس أصحاب الأعمال.

وأكد على أن تكون المبادرة تحت اشراف لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة بالتعاون مع الغرف التجارية بالمناطق المتضررة على أن تكون آلية الصرف باعتماد من وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الاعمال.

وطلب وزير الاقتصاد من اللجنة متابعة أوضاع المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع اللجان المختصة في المنطقة الشرقية والمساهمة في توفير الاحتياجات العاجلة بمشاركة أصحاب الاعمال واعداد تقارير دورية عن نشاط الجهات التابعة والغرف التجارية لدعم البلديات المتضررة حتى يتم احالتها الى مجلس الوزراء.