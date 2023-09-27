الحماية المدنية الجزائرية تعلن انتشال 27 جثمانا قبالة درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، انتشال 27 جثمانا من شواطئ مدينة درنة شرقي ليبيا.

وقالت الحماية المدنية في إدراج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن إجمالي الضحايا الذين تم انتشالهم منذ بداية عمل الفريق بلغ 343 صحية حتى اليوم.

وأوضحت الحماية المدنية، أن عمليات التدخل المشتركة بين الفرق المتدخلة في درنة، شملت 12 منطقة للبحث ، منها أحد عشر موقعاً على الساحل ومنطقة الميناء، مشيرة إلى أن العملية تمت وفق خطة تم رسمها على مستوى مركز القيادة العملي للفريق الجزائري بمشاركة كل من الفرق الليبية، المصرية والتركية.