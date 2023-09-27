الحكومة الليبية توافق على صرف رواتب 3 أشهر للعاملين بالشركات المتعثرة

أخبار ليبيا 24

وافق رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، على صرف رواتب ثلاثة أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، بناءً على طلب وزير العمل والتأهيل عبد الله أرحومة.

وبحسب وزارة العمل جاءت الموافقة، خلال اجتماع حماد مع عدد من الوزراء بمدينة درنة المنكوبة، تقديراً للعاملين بهذه الشركات في هذه الظروف الاستثنائية للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي يعيشونها.

وقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اجتماع مع وزير العمل في ديسمبر الماضي، توصيات لمعالجة أوضاع الشركات المنسحبة والمتعثرة وموظفيها وذلك بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس.

وشملت توصيات عقيلة دعوة الشركات المتعثرة الكبيرة ودعمها وإمكان تكليفها بأعمال لصالح الدولة الليبية وإعطائها أولوية بدلاً من الشركات الخاصة حتى تتمكن في المستقبل القريب من سداد رواتب موظفيها وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، فضلا عن توزيع الموظفين بالشركات غير القادرة على مؤسسات الدولة الليبية لحل هذا المشكل بشكل جذري.

وعقد حماد في مدينة درنة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية التي شهدها مناطق ومدن الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية المدمرة دانيال في 10 سبتمبر الجاري.

ودعا حماد جميع الأطراف والمؤسسات السيادية في البلاد إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار درنة، مؤكداً رفض الحكومة القاطع للمتاجرة بالأزمة لأغراض سياسية.

وناقش الاجتماع حزمة من الأمور المتعلقة بكارثة دانيال، علاوةً على أنسب الطرق والوسائل التي ستقوم بها اللجنة من خلال الجهات التنفيذية في الدولة؛ للوقوف بجوار المتضررين في درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة، ورفع معاناتهم.