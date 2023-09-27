الأهلي بنغازي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

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تأهل فريق الأهلي بنغازي إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، بعد تغلبه، اليوم الأربعاء، على فريق ميرالكو الفلبيني بنتيجة 87-81، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وحسم الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 59-43، حيث تمكن من تحويل تأخره بفارق سبع نقاط إلى التقدم على الفريق الفلبيني.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق مريالكو من تصحيح أخطائه ومجاراة الأهلي ليقلص الفارق، إلا أن الأهلي حافظ على التقدم حتى النهاية.

وسيقابل الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي، لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة.